Morte Marco Chiaramonti, dopo Avenia indagato anche l’impiegato comunale Lezza

Era nell’aria e così si è verificato. Nell’ambito dell’inchiesta relativa al tragico incidente che ha causato la morte di Marco Chiaramonti, la Procura della Repubblica ha scritto sul registro degli indagati una seconda persona. Si tratta del dipendente comunale dell’Ufficio Tecnico architetto Angelo Lezza, il quale sarebbe stato incaricato della manutenzione delle strade comunali e, quindi, anche quella di viale Emporium.

L’ipotesi per i due indagati è quella di omicidio colposo. Nel frattempo, i medici legali Alberto Alongi e il tossicologo forense Pietro Zuccarello effettueranno sabato prossimo l’autopsia sul corpo di Marco Chiaramonti su disposizione del Pubblico Ministero Alessia Battaglia.