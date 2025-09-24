Morte Marco Chiaramonti, atto dovuto e indagine per il funzionario dell’Utc Alberto Avenia

Condividi

Visualizzazioni 160

Sarà il medico legale Alberto Alongi ad effettuare l’autopsia, disposta dalla Procura della Repubblica di Agrigento, sul cadavere di Marco Chiaramonti, tragicamente deceduto domenica sera nel corso di un un incidente stradale avvenuto nella via Emporium a San Leone.

Nel frattempo la stessa Procura ha scritto sul registro degli indagati l’ing. Alberto Avenia, funzionario dell’Ufficio Tecnico Comunale che si occupa anche della manutenzione delle strade cittadine.

Il luogo dell’incidente

Si tratta di una passaggio indispensabile che consentirà di dare all’indagato la possibilità di nominare un avvocato e un tecnico di fiducia che assisteranno alle indagini su tutta la vicenda.

Fermo restando che occorre aspettare l’esito delle indagini per capire come ha perso la vita Marco Chiaramonti. Quello che sui social era diventato un rito certo, cioè l’accusa verso l’amministrazione comunale, oggi sembra cambiare quasi radicalmente; occorrerà comprendere se in realtà il Chiaramonti abbia attraversato con la propria moto quella buca che avrebbe contribuito alla perdita del controllo del mezzo e la conseguente morte dopo l’impatto con un albero.





