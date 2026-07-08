Morte Gerlando Brucceri, il dolore dell’Adas

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Ecco il post sui social scritto dall’Adas della quale Gerlando Brucceri era uno storico collaboratore.

Con profondo dolore e immensa commozione, tutta la grande famiglia dell’ADAS Agrigento si stringe intorno al dolore della famiglia Brucceri per la prematura e improvvisa scomparsa del caro Gerlando.

Storico collaboratore della nostra associazione, Gerlando ci ha lasciati a soli 53 anni, lasciando un vuoto incolmabile in tutti noi. Per anni è stato un punto di riferimento prezioso, una colonna portante delle nostre attività, offrendo il suo tempo e le sue energie con una dedizione immensa, sempre guidato da un profondo spirito di solidarietà e amore verso il prossimo.

Il suo impegno costante al servizio dei donatori e della comunità resterà per sempre scolpito nella storia e nel cuore della nostra associazione. Di lui ricorderemo la straordinaria generosità, l’altruismo e il sorriso con cui affrontava ogni giornata al nostro fianco.

Il Presidente, il Vicepresidente, tutto il Consiglio Direttivo e tutti i soci dell’Associazione ADAS Agrigento esprimono le più sentite e sincere condoglianze alla famiglia in questo momento di immenso e incomprensibile dolore.

Ciao Gerlando, che la terra ti sia lieve. Grazie per tutto quello che hai fatto per noi e per chi aveva bisogno.Morte Gerlando Brucceri