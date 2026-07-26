Morte dopo un intervento in Urologia, causa civile contro l’Asp: chiesto un risarcimento da oltre un milione di euro

Condividi

Visualizzazioni 173

Si apre un contenzioso giudiziario tra i familiari di un paziente deceduto nel novembre del 2023 e l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento. I congiunti dell’uomo hanno promosso un’azione civile chiedendo un risarcimento superiore a un milione di euro, ritenendo che il decesso sia riconducibile a presunte responsabilità sanitarie.

L’Asp di Agrigento ha però deciso di opporsi alla richiesta, costituendosi in giudizio e affidando la propria difesa all’avvocato Vincenzo Cuntreri. Secondo l’azienda sanitaria, dagli approfondimenti eseguiti sulla vicenda non sarebbero emersi elementi tali da attribuire responsabilità ai medici che hanno seguito il paziente.

L’udienza è stata fissata per il 23 settembre, quando il tribunale inizierà a esaminare il procedimento.

La vicenda risale al 10 novembre 2023. L’uomo era stato ricoverato nel reparto di Urologia, dove era stato sottoposto a un intervento chirurgico. Successivamente, però, le sue condizioni si erano aggravate fino al decesso.

I familiari, assistiti dall’avvocato Giacomo La Russa, ritengono che vi siano stati profili di responsabilità medica e hanno quindi avanzato una consistente richiesta risarcitoria.

L’Asp, dal canto suo, sostiene la piena correttezza dell’operato dei sanitari coinvolti e si prepara a difendere la propria posizione davanti al giudice, convinta che le verifiche effettuate abbiano escluso condotte colpose da parte dell’équipe medica. Sarà ora il tribunale a valutare le rispettive tesi e ad accertare eventuali responsabilità.