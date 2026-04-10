Morte dopo il ricovero ad Agrigento, il Tribunale condanna l’Asp: risarcimento da oltre 721mila euro

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Un risarcimento superiore a 721mila euro è stato riconosciuto dal Tribunale di Agrigento agli eredi di una paziente deceduta dopo un ricovero ospedaliero. I giudici hanno infatti stabilito la responsabilità dell’Azienda sanitaria provinciale, condannandola al pagamento della somma complessiva in favore dei familiari.

I fatti risalgono al 23 luglio 2018, quando la donna si presentò al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento. Dopo una prima valutazione, fu trasferita nel reparto di Urologia, dove venne ricoverata. Nel giro di poche ore, però, il quadro clinico si aggravò in maniera repentina, fino a sfociare in una grave emorragia che ne causò il decesso.

Dopo la morte, i familiari hanno intrapreso un percorso giudiziario per fare luce su quanto accaduto. In una prima fase è stato disposto un accertamento tecnico preventivo, utile a chiarire le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità mediche. Sulla base degli esiti, gli eredi hanno poi promosso una causa civile contro l’Asp.

Il Tribunale ha accolto le richieste dei ricorrenti, individuando una condotta omissiva ritenuta censurabile nella gestione sanitaria del caso. Una valutazione che ha portato alla condanna dell’azienda al risarcimento dei danni, sia patrimoniali sia non patrimoniali.

L’importo complessivo stabilito dal giudice ammonta a 721.405,45 euro, cifra che comprende anche rivalutazione monetaria, interessi e spese legali. La somma sarà ripartita tra gli eredi secondo quanto disposto nella sentenza.

Nei giorni scorsi, la direzione generale dell’Asp di Agrigento ha approvato la delibera per procedere al pagamento, evitando così ulteriori azioni esecutive e un possibile incremento dei costi a carico dell’ente sanitario.