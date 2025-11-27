Morte dell’operaio Antonino Burgio: patteggia due anni il datore di lavoro

Condividi

La mancata osservanza delle norme sulla sicurezza e sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro è all’origine della tragedia costata la vita ad Antonino Burgio, 69 anni, operaio di Raffadali, deceduto il 24 luglio 2023 durante un intervento al cimitero comunale di Aragona.

Burgio stava lavorando alla realizzazione di una tomba di famiglia quando precipitò da un’altezza di circa cinque metri. Le condizioni dell’uomo apparvero subito gravissime: nonostante i tentativi di rianimazione e il tempestivo intervento dell’elisoccorso, l’operaio morì poco dopo l’arrivo dei sanitari.

Questa mattina, nell’aula del Tribunale di Agrigento, si è conclusa l’udienza preliminare sul caso. S.F., 56 anni, datore di lavoro della vittima e suo compaesano, ha patteggiato una pena di due anni di reclusione, con concessione della sospensione condizionale. Il giudice per l’udienza preliminare, Iacopo Mazzullo, ha accolto la richiesta avanzata a seguito dell’accordo tra la Procura e il legale dell’imputato.

Diversa la situazione degli altri due indagati: G.L.P., progettista e direttore dei lavori, e A.G.G., committente dell’intervento. Entrambi hanno optato per il rito ordinario e attendono ora la fissazione della propria udienza preliminare.

I familiari di Antonino Burgio, profondamente scossi dalla perdita, sono assistiti da Giesse Risarcimento Danni, gruppo specializzato nel supporto ai parenti delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Attraverso i legali fiduciari, si sono costituiti parte civile nel procedimento penale, con l’obiettivo di ottenere giustizia e fare piena luce sulle responsabilità legate alla morte del loro congiunto.