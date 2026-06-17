Morte del piccolo Salvatore al Carnevale di Sciacca, la Procura chiede tre condanne

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Si avvia verso la fase conclusiva il processo per la tragica morte di Salvatore Sclafani, il bambino di quattro anni che perse la vita nel febbraio 2020 dopo essere caduto da un carro allegorico durante la sfilata del Carnevale di Sciacca.

Nel corso della requisitoria, durata oltre due ore, il pubblico ministero Simone Billante ha formulato le richieste di condanna nei confronti dei tre imputati, tutti accusati di omicidio colposo.

La pena più elevata, pari a due anni e quattro mesi di reclusione, è stata richiesta per Giuseppe Sclafani, responsabile dell’associazione culturale che aveva realizzato il carro allegorico denominato “Volere Volare”. Secondo l’accusa, non sarebbero state adottate tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza ed evitare il verificarsi dell’incidente.

Per Giuseppe Corona, rappresentante dell’associazione “Futura”, organizzatrice della manifestazione carnevalesca, la Procura ha chiesto una condanna a due anni. Il pm contesta una carente valutazione dei rischi legati alla sfilata, evidenziando come per un carro di oltre dieci metri fossero presenti soltanto due addetti alla vigilanza.

Richiesta di condanna anche per Francesco Sclafani, padre del piccolo Salvatore, per il quale sono stati chiesti sei mesi di reclusione. L’accusa gli attribuisce una condotta imprudente per aver portato il figlio sul carro allegorico. L’uomo, inoltre, partecipa al procedimento anche in qualità di parte civile.

La Procura sostiene l’esistenza di un concorso di colpa tra i soggetti coinvolti nella gestione e nell’organizzazione dell’evento che avrebbe contribuito al verificarsi della tragedia.

Conclusa la fase dell’accusa, il procedimento entrerà ora nel vivo delle arringhe difensive. Gli interventi dei legali sono in programma tra il 9 luglio e il 21 settembre. Al termine della discussione, il giudice Dario Hamel si ritirerà per decidere ed emettere la sentenza.