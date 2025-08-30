Morte De Miro, il cordoglio del Circolo PD di Agrigento

Condividi

Ernesto De Miro, già professore di Archeologia e Storia dell’arte greca e romana presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Messina, è stato per molti anni soprintendente ai Beni Archeologici per le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna e, nell’ultimo periodo, di Palermo e Trapani. Inoltre, direttore dell’Istituto di Studi Micenei ed Egeo-anatolici del CNR di Roma, presidente del Consiglio Scientifico del Centro di Archeologia greca del CNR di Catania e membro dell’Istituto Archeologico Germanico. Ha diretto gli scavi di Agrigento nell’area dell’abitato, degli edifici pubblici civili, dei santuari e della necropoli; gli scavi di Eraclea Mìnoa e di siti indigeni nell’interno dell’Isola, nelle valli del Salso e del Platani. Ha diretto anche ricerche in Libia nel sito Leptis Magna. È autore di numerose pubblicazioni che trattano in particolare aspetti e problemi di archeologia e d’arte della Sicilia antica.

Gli agrigentini lo hanno conosciuto soprattutto come sovrintendente dei beni archeologici, ruolo nel quale si è distinto per la sua dedizione e per l’azione di tutela inflessibile della Valle dei Templi, contro l’aggressione dell’abusivismo edilizio degli anni ‘70 e ‘80.

Se il perimetro della Valle è stato salvaguardato, da attacchi di proprietari di costruzioni abusive e politicanti complici, lo dobbiamo principalmente alla sua opera e a quella del suo successore, la professoressa Graziella Fiorentini.

È stato uno studioso, un luminare della scienza archeologica, una figura di grande prestigio e autorevolezza, un “civil servant” dello Stato che ha svolto il suo dovere con grande passione, decoro ed efficacia.

Che la terra gli sia lieve.

Alla famiglia le mie condoglianze e quelle del circolo del Partito Democratico di Agrigento.