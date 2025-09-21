Morte Chiaramonti, il ricordo del sindaco Miccichè e la proclamazione del lutto cittadino il giorno dei funerali

Condividi

Visualizzazioni 421

“La nostra comunità piange la scomparsa prematura di Marco Chiaramonti, uomo affabile, generoso ed entusiasta. Lo si è apprezzato e si ricorda per il suo carattere coinvolgente, estroverso, sorgente di energia positiva. Colonna portante del Circolo Tennis, atleta appassionato e istruttore di tennis e padel, punto di riferimento per gli sportivi di ogni età, non solo un maestro nello sport ma anche un esempio di vita, di dedizione e costanza.

A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e di tutta la città, esprimo la più sincera vicinanza alla famiglia e agli amici in questo momento di dolore, con la certezza che il ricordo di Marco resterà vivo nei cuori di chi lo ha conosciuto e stimato”.

Intanto il sindaco ha deciso: “Non ci sono dubbi; il giorno dei funerali ad Agrigento verrà proclamato il lutto cittadino” – ha concluso il sindaco Franco Miccichè.