Morte avvocato Re, domani camera ardente dalla 10 alle 12 all’ospedale di Agrigento. Alle 15,30 i saluti presso il cimitero di Favara

Agrigento ancora piange la scomparsa del Principe del Foro, l’avvocato Salvatore Re, figura eminente del panorama giuridico siciliano e uomo profondamente legato alla sua terra. Una perdita che ha lasciato un vuoto difficile da colmare non solo tra colleghi e addetti ai lavori, ma nell’intera comunità, che in lui riconosceva rigore morale, eleganza professionale e rara umanità.

Domani sarà il giorno dell’ultimo, composto saluto. La salma sarà esposta nella camera ardente presso l’obitorio dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dalle ore 10.00 alle 12.00, consentendo a quanti lo hanno stimato, conosciuto e amato di raccogliersi in un momento di silenzio e preghiera. Subito dopo, il feretro verrà trasferito al cimitero di Favara, dove alle ore 15.30 si terranno i saluti con i familiari, in un clima di profonda commozione.

Oggi Agrigento si stringe attorno alla famiglia Re con discrezione e affetto, consapevole che con la sua scomparsa se ne va un pezzo importante della propria storia civile. Rimane il ricordo di un uomo che ha onorato la toga fino all’ultimo, difendendo i valori della legalità, della dignità e del rispetto, e che continuerà a vivere nella memoria di chi ha avuto il privilegio di incrociare il suo cammino.