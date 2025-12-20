Morte all’ospedale Villa Sofia, aperta un’inchiesta per sospetta malasanità

Condividi

La Procura della Repubblica di Palermo ha aperto un’inchiesta sulla morte di Giovanni Guddo, muratore palermitano di 64 anni, deceduto lo scorso 13 novembre dopo una caduta avvenuta all’interno dell’ospedale Villa Sofia. I magistrati hanno disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso e accertare eventuali responsabilità. A presentare un esposto sono stati i familiari dell’uomo, che ipotizzano un caso di malasanità.

I fatti risalgono al 7 novembre. Guddo aveva accompagnato la moglie, Cristina Gnoffo, 61 anni, all’ospedale per una visita specialistica. Mentre la donna si trovava nell’ambulatorio, l’uomo si sarebbe allontanato per andare a fare colazione. Nel percorrere la rampa esterna del padiglione B, avrebbe però perso l’equilibrio, cadendo violentemente a terra.

Secondo quanto segnalato nell’esposto presentato dai familiari, il tratto in cui è avvenuta la caduta sarebbe stato in condizioni non ottimali e privo di un’adeguata segnaletica di pericolo. A seguito dell’impatto, Guddo avrebbe riportato un grave trauma facciale, con sospetta frattura delle ossa nasali, ecchimosi diffuse e lacerazioni, come riportato nel referto medico.

Uno degli aspetti centrali dell’indagine riguarda i tempi di intervento e l’assistenza sanitaria ricevuta dopo l’incidente. In particolare, secondo i parenti dell’uomo, per la valutazione da parte di un neurochirurgo sarebbero trascorse oltre nove ore, un ritardo ritenuto determinante e potenzialmente fatale. L’intervento specialistico, sempre secondo la ricostruzione dei familiari, sarebbe arrivato quando le condizioni cliniche di Guddo si erano ormai aggravate.

Dopo alcuni giorni di ricovero, l’uomo è morto il 13 novembre. Ora l’autopsia, disposta dall’autorità giudiziaria, dovrà stabilire se esista un nesso di causalità tra la caduta, le cure prestate e il decesso, oltre a verificare se siano stati rispettati i protocolli sanitari previsti.

La vicenda ha riacceso l’attenzione sulle condizioni di sicurezza all’interno delle strutture ospedaliere e sui tempi di risposta del sistema sanitario in caso di emergenze. In attesa degli esiti degli accertamenti, l’ospedale Villa Sofia non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda. L’inchiesta è nelle fasi preliminari e servirà a fare piena luce su una morte che i familiari definiscono «evitabile».