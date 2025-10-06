Morta la turista tedesca investita a Sciacca lo scorso luglio

Condividi

E’ morta in Germania, dopo oltre due mesi di agonia, Petra Künne, una turista tedesca di 63 anni che il pomeriggio del 23 luglio scorso è stata coinvolta in un grave incidente a Sciacca. Lei, insieme al marito e ad una terza persona, intenta a camminare in strada è stata investita da un’auto in corsa. Dopo essere stata ricoverata per 20 giorni in coma all’ospedale Villa Sofia a Palermo, Petra Künne è stata trasferita in una clinica tedesca, ma non si è più ripresa. Nelle scorse ore il decesso.

Su quanto accaduto è tuttora in corso un’indagine coordinata dalla Procura di Sciacca. Alla guida dell’auto, una Honda d’epoca, vi è stato un 77enne di Sciacca, al quale è sfuggito il controllo della vettura e ha travolto i tre turisti.