Morta investita una ragazza di 15 anni

Gravissimo incidente ieri sera poco dopo le ore 23 a Torre Faro, in provincia di Messina. Una ragazza di 15 anni, Giulia Scimone, è stata investita da una moto in via Circuito. Le sue condizioni sono apparse subito disperate e, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, è deceduta durante il trasporto in ospedale. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto e le testimonianze raccolte sul posto, la giovane è stata travolta da una moto condotta da un ragazzo di 20 anni, ferito. L’impatto è stato violento. I rilievi investigativi sono stati effettuati dalla Polizia municipale.
Notizie correlate
-
Finto poliziotto convince un pensionato a trasferire 55 mila euro: anziano raggirato con la truffa del bonifico “salva risparmi”Condividi Visualizzazioni 177 Un pensionato di 78 anni, ex impiegato di banca, è rimasto vittima di...
-
Cinque ragazzi salvati dalla Guardia costiera: il vento li trascina al largo su un natante a remiCondividi Visualizzazioni 222 Momenti di apprensione questa mattina nelle acque antistanti il porto di Trapani, dove...
-
Paura nel centro storico: crolla una palazzina disabitata, evacuate due abitazioni vicineCondividi Visualizzazioni 209 Un forte boato ha svegliato i residenti nella notte a Palma di Montechiaro,...