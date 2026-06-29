Morta investita una ragazza di 15 anni

Condividi

Visualizzazioni 199

Gravissimo incidente ieri sera poco dopo le ore 23 a Torre Faro, in provincia di Messina. Una ragazza di 15 anni, Giulia Scimone, è stata investita da una moto in via Circuito. Le sue condizioni sono apparse subito disperate e, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, è deceduta durante il trasporto in ospedale. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto e le testimonianze raccolte sul posto, la giovane è stata travolta da una moto condotta da un ragazzo di 20 anni, ferito. L’impatto è stato violento. I rilievi investigativi sono stati effettuati dalla Polizia municipale.