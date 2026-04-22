Morta donna di 46 anni investita da un tir

A Palermo una donna di 46 anni, Ornella Manzella, è morta poche ore dopo essere stata investita da un tir in via dell’Arsenale, nella zona del porto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della sezione infortunistica della Polizia municipale. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia. Il conducente del tir non si sarebbe accorto di avere travolto la donna e l’ha trascinata per alcuni metri. Ai fini delle indagini sono stati acquisiti i video tratti dalle telecamere di sorveglianza nel luogo.
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