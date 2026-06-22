Morta ciclista investita da un’automobile

In provincia di Palermo, in territorio di Pioppo, frazione di Monreale, una donna di 41 anni, Nicoletta Rusu, in bicicletta, è morta travolta da un’automobile, una Fiat 500X. Lei è stata in gruppo, con il marito e altri ciclisti. L’automobilista avrebbe invaso la corsia opposta in sorpasso vietato, e ha investito frontalmente i ciclisti. Il conducente dell’auto è stato sottoposto all’alcol test e agli accertamenti tossicologici per verificare l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti nel sangue. Gli esami sono stati disposti dagli agenti della Polizia Municipale, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La Procura di Palermo ha avviato un’inchiesta.
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