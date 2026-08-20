Morì dopo l’incidente al Quadrivio Spinasanta: 75enne accusato di omicidio stradale

È arrivato alla conclusione delle indagini il procedimento relativo alla morte di Angelo D’Anna, 67 anni, ex infermiere di Raffadali, deceduto dopo un grave incidente stradale avvenuto ad Agrigento nel luglio del 2025.
La Procura della Repubblica di Agrigento ha notificato un avviso di conclusione delle indagini ad Angelo Fazio, 75 anni, al quale viene contestato il reato di omicidio stradale.
L’incidente si verificò il 10 luglio dello scorso anno in via Salvatore Scifo, nell’area del Quadrivio Spinasanta. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Fazio si trovava alla guida di una Volkswagen Golf e, nell’immettersi sulla strada provinciale, non avrebbe rispettato la precedenza. In quel momento sopraggiungeva lo scooter condotto da D’Anna.
Lo scontro fu molto violento e il 67enne riportò lesioni gravissime. Dopo il primo ricovero all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, l’ex infermiere venne trasferito al Villa Sofia di Palermo per le conseguenze dei traumi subiti.
Nonostante le cure e il ricovero, le sue condizioni rimasero particolarmente critiche. Venti giorni dopo l’incidente, il 30 luglio, D’Anna morì in ospedale.
La posizione del 75enne è adesso al vaglio della magistratura. Difeso dall’avvocato Gianfranco Pilato, Fazio ha venti giorni di tempo dalla notifica dell’avviso per chiedere di essere interrogato oppure presentare memorie difensive. Solo successivamente la Procura deciderà se procedere con la richiesta di rinvio a giudizio.