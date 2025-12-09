Moody’s ha ulteriormente innalzato il rating della Regione Siciliana

Redazione Palermo
Moody’s ha ulteriormente innalzato il rating, ovvero la credibilità finanziaria, della Regione Siciliana. Il giudizio sul merito creditizio a lungo termine aumenta da Baa3 a Baa2, mentre la valutazione relativa alla capacità dell’amministrazione di fronteggiare autonomamente i propri impegni finanziari aumenta da Ba1 a Baa3. Schifani commenta: “E’ la dimostrazione che serietà, rigore e una visione chiara producono risultati concreti, riconosciuti da osservatori di primissimo piano”. L’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, aggiunge: “E’ un riconoscimento della capacità della Sicilia di essere affidabile per meriti propri, senza dipendere da fattori esterni. E’ un segnale inequivocabile della sostenibilità della nostra finanza pubblica”.

