Monti Sicani, incendi devastanti: Iacono invoca stato calamità e aiuti per le zone colpite

Condividi

Visualizzazioni 50

La deputata del Pd Giovanna Iacono ha chiesto la dichiarazione dello stato di calamità per i territori dei Monti Sicani devastati dagli incendi degli ultimi giorni e interventi rapidi per sostenere chi ha subito danni. Durante un sopralluogo nelle aree colpite, la parlamentare ha incontrato i sindaci di Bivona, Santo Stefano Quisquina, Cammarata e Castronovo di Sicilia, raccogliendo un quadro definito drammatico con conseguenze su boschi, aziende agricole, allevamenti e abitazioni. Iacono ha sollecitato ristori immediati per cittadini e imprese e un cambio di strategia nella gestione degli incendi, puntando su prevenzione, potenziamento della Protezione civile e del Corpo forestale, procedure più snelle e nuove tecnologie per il monitoraggio del territorio. “Non basta intervenire dopo i danni”, ha sottolineato, chiedendo investimenti e un sistema più efficace per affrontare le emergenze legate ai roghi e alla crisi climatica.