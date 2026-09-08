“Monte Erice”, due spettatori morti: indagato il pilota, si ipotizza un guasto ai freni

La Procura di Trapani indaga per omicidio stradale a seguito della morte di Giuseppe Bisconti e Karol Greco, due giovani amici di Belmonte Mezzagno travolti domenica 6 settembre durante la 68ª cronoscalata Monte Erice. Nel registro degli indagati è stato iscritto il pilota nisseno Marco Nicoletti, alla guida della Peugeot 308 sbandata fuori strada. L’iscrizione è un atto dovuto e non implica responsabilità. La vettura avrebbe sfondato un muretto e superato le protezioni, volando per circa 60 metri fino all’area degli spettatori. Feriti un commissario di percorso, ricoverato per un trauma toracico, e un altro pilota. Tra le ipotesi al vaglio vi è un possibile problema ai freni: saranno esaminati veicolo, velocità, traiettoria e sicurezza del tracciato. A Belmonte Mezzagno ed Erice è stato proclamato il lutto cittadino.
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