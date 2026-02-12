Montallegro, la Guardia di Finanza scopre un laboratorio d’armi, un arresto

Condividi

A Montallegro, in provincia di Agrigento, la Guardia di Finanza ha arrestato e trasferito in carcere un uomo per detenzione di armi clandestine. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i finanzieri hanno scoperto un laboratorio per modificare armi. Sono stati rinvenuti due fucili ad aria compressa, trasformati, utilizzando specifici attrezzi, in fucili con maggiore capacità offensiva, tre o quattro volte superiore rispetto ai valori consentiti. I due fucili, allorchè armi clandestine, sono stati sequestrati, insieme a quasi 2000 pallini di varia grammatura.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)