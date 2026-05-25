Montallegro, “banconote false”: indagato 23enne

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Un uomo di 23 anni di Montallegro, incensurato, è indagato per l’ipotesi di reato di falsificazione, spendita e introduzione nello Stato di monete false. Gli è contestato l’acquisto, tramite una piattaforma di messaggistica istantanea, di due “partite” di banconote contraffatte. In particolare avrebbe acquistato prima 5 banconote da 50 euro per 97 euro e poi altre 11 banconote dello stesso taglio per 220 euro. L’indagato, assistito dall’avvocato Fabio Inglima Modica, ha respinto ogni accusa sostenendo di essere stato vittima della sottrazione del proprio profilo.