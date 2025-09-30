“Montagna bis”: quattro condanne

Condividi

Dopo il rinvio dalla Cassazione, la Corte d’Appello infligge quattro condanne nell’ambito dell’inchiesta antimafia nell’Agrigentino “Montagna”.

Il 16 settembre del 2024, nell’ambito del secondo processo d’Appello “Montagna”, come è stata intitolata l’omonima operazione antimafia dei Carabinieri di lunedì 22 gennaio del 2018, il sostituto procuratore generale di Palermo, Maria Teresa Maligno, ha invocato per i fratelli Valenti, imprenditori di Favara, Stefano di 59 anni e Gerlando di 53 anni, un aggravamento della condanna già inflittagli di 6 anni di reclusione ciascuno in ragione della riqualificazione del reato contestato da concorso esterno alla mafia in associazione mafiosa.

Poi la conferma della condanna a 6 anni di carcere per Daniele Fragapane, 40 anni, di Santa Elisabetta. Proposta infine una riduzione di pena per il collaboratore di giustizia di Favara, Giuseppe Quaranta, 57 anni, già condannato a 7 anni, 6 mesi e 20 giorni. Lo stralcio del processo è un troncone del processo in abbreviato già concluso con 26 condanne definitive il 2 marzo del 2024 quando la Cassazione ha confermato parzialmente la sentenza di secondo grado annullando con rinvio le condanne a Daniele Fragapane, Stefano e Gerlando Valenti. Ebbene adesso i giudici della terza sezione della Corte d’Appello di Palermo hanno condannato a 6 anni di reclusione ciascuno i fratelli Gerlando e Stefano Valenti, per concorso esterno alla mafia.

Poi 2 anni e 4 mesi di reclusione sono stati inflitti a Daniele Fragapane per favoreggiamento a fronte della iniziale contestazione di concorso esterno alla mafia. E 5 anni e 6 mesi al collaboratore di giustizia Giuseppe Quaranta. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Giuseppe Barba, Raffaele Bonsignore, Salvino Mondello e Nico D’Ascola.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)