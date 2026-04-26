Mondello, il CGA ribalta il TAR: riaperto il caso sulla gestione della spiaggia in vista dell’estate

Redazione
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Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (CGA) ha accolto il ricorso in appello presentato da una società immobiliare italo-belga, segnando una svolta nella vicenda relativa alla gestione di una vasta porzione della spiaggia di Mondello, a Palermo.

La decisione ribalta quanto stabilito in precedenza dal Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia (TAR), che aveva respinto la richiesta della società di annullare il provvedimento con cui l’assessorato regionale al Territorio e Ambiente aveva dichiarato la decadenza della concessione demaniale.

Il CGA, pur non entrando ancora nel merito definitivo della controversia, ha riconosciuto l’urgenza della situazione e ha fissato per il prossimo 14 maggio la camera di consiglio in cui verrà esaminata la domanda cautelare.

Alla base della decisione dei giudici amministrativi c’è soprattutto una valutazione pratica: con l’arrivo della stagione estiva e il conseguente aumento massiccio di bagnanti, l’assenza di una gestione strutturata della spiaggia potrebbe creare criticità rilevanti sotto il profilo dell’ordine pubblico e della sicurezza.

Il pronunciamento rappresenta quindi un passaggio cruciale in una vicenda che intreccia aspetti giuridici e necessità organizzative, con possibili ripercussioni immediate sulla fruizione di uno dei litorali più frequentati della Sicilia.

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