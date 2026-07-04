Mondello, 74enne muore dopo un malore mentre fa il bagno: inutili i soccorsi

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Una donna di 74 anni, di nazionalità ucraina, ha perso la vita nella mattinata di oggi sulla spiaggia di Mondello, a Palermo, dopo essere stata colta da un improvviso malore mentre si trovava in acqua.

A notare la situazione di difficoltà sono stati alcuni bagnanti, che hanno immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. I bagnini sono entrati in mare, hanno raggiunto la donna e l’hanno trasportata rapidamente a riva.

Una volta sulla spiaggia sono state avviate le manovre di rianimazione cardiopolmonare, con l’ausilio anche del defibrillatore. Nonostante i tentativi di salvarle la vita, per la 74enne non c’è stato nulla da fare e il decesso è stato constatato sul posto.

Resta da chiarire l’esatta causa del malore che ha colpito la donna mentre faceva il bagno. Gli accertamenti delle autorità competenti serviranno a ricostruire quanto accaduto.