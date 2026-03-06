Molestie, minacce e lesioni all’ex: arrestato

La Polizia di Stato a Caltanissetta ha eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal Gip presso il locale Tribunale nel corso delle indagini preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un quarantasettenne indagato per i reati di atti persecutori e lesioni aggravate. Dalle indagini eseguite dalla Squadra Mobile, e secondo i gravi indizi ritenuti dal Gip, l’uomo, dopo la fine della relazione con la propria compagna, avrebbe sistematicamente sopraffatto la vittima con reiterate molestie e minacce, attraverso chiamate telefoniche e messaggi, appostamenti nel luogo di lavoro e sotto l’abitazione. L’arrestato è indagato anche per lesioni aggravate cagionate alla vittima, al fratello e al padre della stessa, che avevano tentato di convincerlo ad interrompere il presunto comportamento persecutorio nei confronti della congiunta. L’uomo, per avere il controllo totale sulla vita della vittima, si sarebbe spinto a farle installare un rilevatore GPS sull’autovettura, così da poterne controllare tutti gli spostamenti.
Notizie correlate
-
Furto aggravato: denunciato a LicataCondividi Visualizzazioni 217 La Procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati un marocchino di...
-
Raffica ispezioni cantieri edili: anche a BivonaCondividi Visualizzazioni 166 Le attività di 11 imprese sono state sospese nel corso di controlli dei...
-
“Radici Memoria e Futuro”: Quarto step del progetto “La Valle racconta il Mito arricchito da nuovi percorsi” degli studenti alla scoperta dell’Archivio di Stato con l’Inner WheelCondividi Visualizzazioni 268 Si è rinnovato questa mattina il legame profondo tra le nuove generazioni e...