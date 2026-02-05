Molesta una ragazza in centro storico: denunciato un trentenne, scatta il divieto di accesso a via Atenea

Condividi

Momenti di paura nel centro di Agrigento, dove una giovane è stata importunata da un uomo in evidente stato di alterazione alcolica. L’episodio si è verificato nei pressi dei giardini di Porta di Ponte, all’ingresso di via Atenea, una delle zone più frequentate della città.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe avvicinato la ragazza rivolgendole pesanti apprezzamenti e insistendo affinché lo seguisse. Spaventata dall’atteggiamento aggressivo e insistente, la giovane ha notato il passaggio di una Volante della polizia e ha immediatamente chiesto aiuto agli agenti.

L’intervento dei poliziotti ha permesso di bloccare e identificare il presunto responsabile: si tratta di un trentenne di nazionalità romena, che è stato denunciato per molestie. Durante i controlli, l’uomo avrebbe inoltre fornito false generalità ed esibito un documento risultato contraffatto, aggravando così la sua posizione. Per questo è scattata anche la denuncia per false dichiarazioni a pubblico ufficiale.

Nei confronti del trentenne è stato infine emesso un provvedimento che gli vieta di frequentare la zona di via Atenea e le aree limitrofe, a tutela della sicurezza pubblica e dei cittadini.

L’episodio riaccende l’attenzione sull’importanza dei controlli nelle zone centrali e più frequentate della città, soprattutto nelle ore serali, e sull’immediata risposta delle forze dell’ordine a tutela delle vittime.