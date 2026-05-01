Mobili lanciati dal balcone ad Agrigento: denunciato un 26enne

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Momenti di forte tensione ad Agrigento, dove un giovane di 26 anni ha gettato dalla finestra della propria abitazione diversi oggetti ingombranti, mettendo seriamente a rischio l’incolumità dei passanti.

L’episodio si è verificato in una zona nei pressi di via Callicratide. Tra gli oggetti scaraventati in strada non solo suppellettili e scaffali, ma anche un divano a due posti, lanciato con forza dall’alto. Una situazione estremamente pericolosa che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti, allertati per quanto stava accadendo. I poliziotti, resisi conto della gravità della situazione, sono intervenuti rapidamente riuscendo a bloccare l’uomo ed evitare ulteriori rischi.

Non si tratta del primo episodio: il 26enne era già stato fermato pochi giorni prima dai carabinieri con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, sempre a seguito di comportamenti analoghi.

Dopo l’ultimo intervento, l’uomo è stato denunciato alla Procura con le accuse di getto pericoloso di oggetti e abbandono di rifiuti non pericolosi.