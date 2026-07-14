Miss Italia Sicilia 2026, EgoGreen al fianco della tappa di Licata

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EgoGreen conferma il proprio sostegno agli eventi che valorizzano il territorio siciliano, annunciando la sponsorizzazione della tappa di Licata delle selezioni regionali di Miss Italia Sicilia 2026, in programma mercoledì 23 luglio, alle ore 21, in Corso Vittorio Emanuele.

L’azienda sarà tra i partner dell’appuntamento, contribuendo alla realizzazione di una serata che ogni anno richiama un numeroso pubblico e offre visibilità ai giovani talenti provenienti da tutta l’Isola.

«Essere al fianco della tappa di Licata di Miss Italia Sicilia significa sostenere un’iniziativa che promuove il territorio e le sue eccellenze», ha dichiarato il presidente di EgoGreen, Marcello Giavarini. «Crediamo nell’importanza di eventi capaci di coinvolgere la comunità e di creare occasioni di crescita e valorizzazione per i giovani».

Con questa iniziativa, EgoGreen rinnova il proprio impegno a favore delle manifestazioni che contribuiscono alla promozione culturale e turistica della Sicilia, affiancando uno dei concorsi più prestigiosi e longevi del panorama nazionale.

La serata, aperta al pubblico, vedrà protagoniste numerose concorrenti siciliane che si contenderanno l’accesso alle fasi successive del concorso, in uno spettacolo dedicato all’eleganza, al talento e alla valorizzazione del territorio.

L’appuntamento si preannuncia come uno degli eventi più attesi dell’estate licatese, con EgoGreen protagonista nel sostenere un’iniziativa che unisce spettacolo, partecipazione e promozione delle eccellenze locali.