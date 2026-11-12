Misiliscemi (Tp), Manuel Valenti nominato responsabile della Confasi.

Condividi

Visualizzazioni 163

Manuel Valenti è stato nominato responsabile sindacale della Confasi di Misiliscemi, con l’incarico di promuovere le attività dell’organizzazione e sviluppare la presenza sindacale sul territorio cittadino. La nomina rientra nel programma di crescita della rete territoriale provinciale, attraverso il quale il sindacato intende consolidare il proprio rapporto con cittadini, lavoratori, famiglie e realtà produttive locali. “Crediamo che un’organizzazione sindacale debba essere presente concretamente nei territori, non limitandosi a offrire servizi, ma costruendo ascolto, relazioni e strumenti di tutela” – afferma Michele Ritondo, responsabile provinciale di Trapani. “L’incarico a Manuel Valenti si inserisce in una strategia precisa: rafforzare la nostra presenza nei comuni della provincia, affidando responsabilità a persone disponibili a investire energie e competenze in un progetto territoriale condiviso. Vogliamo costruire una rete capace di rispondere alle esigenze reali delle persone e di avvicinare sempre più cittadini ai servizi di assistenza e tutela”. Il progetto di sviluppo territoriale guarda anche alla costruzione di una presenza operativa stabile nel comune, con l’obiettivo di rendere i servizi e le attività dell’organizzazione sempre più accessibili alla cittadinanza. “Con orgoglio ho ricevuto dalla Confasi la nomina a responsabile sindacale, sottolinea Valenti. “ Per me si tratta di un riconoscimento importante, che rappresenta una nuova e significativa tappa nel percorso personale e civico che ho intrapreso ormai diversi anni fa, quando ho scelto di dedicare il mio tempo e le mie energie al servizio della comunità misilese”. Prosegue dunque anche in questi ultimi mesi dell’anno il percorso di radicamento della Confasi nella provincia di Trapani anche sotto la spinta del Presidente regionale del sindacato Davide Lercara.