Mirko La Mendola, suicida a 26 anni sulla spiaggia di Punta Grande: assolto definitivamente l’amico minorenne

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La Cassazione mette la parola fine alla vicenda giudiziaria: nessuna istigazione al suicidio. Il ragazzo, che all’epoca aveva appena 16 anni, era stato condannato nei primi due gradi di giudizio.

Si chiude definitivamente una vicenda giudiziaria dolorosa, che per anni ha avuto al centro la tragica morte di Mirko La Mendola, il giovane originario di Caltanissetta che il 25 agosto 2021 si tolse la vita, a soli 26 anni, sulla spiaggia di Punta Grande, tra Porto Empedocle e Realmonte.

La Corte di Cassazione ha confermato l’assoluzione dell’amico che quella sera si trovava con lui, all’epoca appena sedicenne. Per i giudici non ci sono elementi per attribuirgli responsabilità penali nella decisione del giovane di togliersi la vita.

Una conclusione arrivata al termine di un lungo percorso processuale. In primo e secondo grado il minorenne era stato condannato a due anni, due mesi e venti giorni di reclusione con l’accusa di omicidio del consenziente. Nel febbraio 2024, però, la Cassazione aveva annullato la sentenza, disponendo un nuovo processo davanti a un’altra sezione della Corte d’Appello. Quel giudizio si era concluso con l’assoluzione, ora diventata definitiva.

Secondo la ricostruzione investigativa, Mirko La Mendola aveva riposto grandi speranze nel concorso per entrare nella Polizia di Stato, una carriera che rappresentava il suo sogno più grande. Era andato a Roma per sostenere le prove, consapevole che si trattava dell’ultimo tentativo possibile per ragioni anagrafiche. Dopo aver superato le prime selezioni, il 23 agosto 2021 era arrivata la doccia fredda: giudicato non idoneo, aveva visto svanire quella che considerava la sua ultima possibilità.

La delusione, la frustrazione e la rinuncia anche all’ipotesi di presentare ricorso avrebbero alimentato una disperazione che, secondo l’accusa, il giovane aveva già manifestato in alcuni messaggi prima della partenza per Roma.

La Procura aveva sostenuto che la decisione fosse stata condivisa con l’amico minorenne e aveva chiesto per quest’ultimo una condanna a sei anni di reclusione. La sera del 25 agosto vennero individuati il luogo, il momento e l’utilizzo della pistola legalmente detenuta da La Mendola.

Pochi minuti prima di morire, Mirko registrò e inviò messaggi vocali di addio ad alcuni amici e alle persone che gli erano state vicine. Accanto a lui c’era il ragazzo che, per anni, è rimasto coinvolto in un procedimento penale estremamente delicato.

Con la decisione della Cassazione cala definitivamente il sipario giudiziario su una storia che lascia comunque una ferita profonda. Resta la tragedia di un ragazzo di appena 26 anni, il cui sogno di indossare una divisa si è infranto in una sera d’estate sulla spiaggia di Punta Grande.