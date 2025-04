Minorenne accoltellato a morte: un arrestato

Condividi

Visualizzazioni 119

A Francofonte, in provincia di Siracusa, un minorenne di 17 anni, Nicolas Lucifora, è morto dopo essere stato accoltellato al culmine di una lite nella centrale via “Nastro Azzurro”, la cosiddetta “via dei pub”. Lucifora è caduto a terra in una pozza di sangue e, nonostante il rapido intervento dei soccorsi, è morto. La Procura ha disposto l’autopsia. I Carabinieri hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un uomo di 21 anni, presunto accoltellatore. Non si esclude che l’abuso di alcolici abbia alterato le condizioni psicofisiche di entrambi.