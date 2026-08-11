Minore coinvolta in abusi e video diffusi online: due ventenni arrestati a Caltanissetta

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I Carabinieri della Stazione di Caltanissetta hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due giovani di circa vent’anni, indagati, in concorso, per i reati di atti sessuali con una minore di 14 anni e produzione di materiale pornografico minorile.

L’indagine è partita dalla denuncia presentata dal padre della ragazzina e ha consentito agli investigatori di ricostruire un quadro indiziario ritenuto grave dall’autorità giudiziaria.

Determinanti sono stati i successivi accertamenti investigativi, tra cui l’analisi dei dispositivi elettronici sequestrati a uno degli indagati. Secondo quanto emerso, i due avrebbero intrattenuto rapporti sessuali con la minore e avrebbero inoltre realizzato fotografie e video dal contenuto sessualmente esplicito.

Il materiale, stando all’ipotesi accusatoria, sarebbe stato successivamente diffuso o condiviso anche attraverso strumenti telematici.

Alla luce degli elementi raccolti, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta ha disposto per uno degli indagati la custodia cautelare in carcere, mentre per il secondo sono stati concessi gli arresti domiciliari.