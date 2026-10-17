Minicar distrutta dalle fiamme: spunta una bottiglietta con liquido infiammabile

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Un incendio ha completamente distrutto la minicar di un operaio di 45 anni a Canicattì. Tra gli elementi al vaglio degli investigatori c’è il ritrovamento, nelle vicinanze del rogo, di una bottiglietta di plastica contenente tracce di liquido infiammabile, circostanza che potrebbe far ipotizzare un’origine dolosa.

L’episodio si è verificato durante la notte in via Duca degli Abruzzi. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti, richiamati dal fumo e dalle fiamme che avvolgevano il piccolo veicolo. Il rogo ha rischiato di estendersi anche alla facciata di una palazzina vicina.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’area. Per la minicar, tuttavia, non c’è stato nulla da fare: il mezzo è stato completamente carbonizzato. A rendere la vicenda particolarmente delicata è il ritrovamento della bottiglietta con residui di sostanza infiammabile a breve distanza dal luogo dell’incendio. Un elemento che dovrà essere approfondito, senza escludere al momento alcuna ipotesi.

Sono state avviate le indagini per ricostruire l’accaduto e stabilire se si sia trattato di un incendio accidentale oppure di un atto intenzionale. Da chiarire anche l’eventuale presenza di un movente e se qualcuno abbia preso di mira il proprietario del veicolo.