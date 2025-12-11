Mini viaggio nei luoghi de I Leoni di Sicilia, il capolavoro letterario di Stefania Auci 

Condividi

I Leoni di Sicilia rappresenta una delle storie più avvincenti degli ultimi anni: lo confermano sia il successo del libro – seguito dall’altrettanto acclamato L’inverno dei Leoni – sia la sua trasposizione in serie televisiva. Merito di una trama che si basa su fatti realmente accaduti e della bravura di un’autrice – Stefania Auci, di cui abbiamo riportato già una video intervista – capace di “lavorare di fino”, e dunque di orchestrare un impianto solido di ricerca.

I due volumi, entrambi best seller, uniscono le vicende lavorative e private della Famiglia Florio, ripercorrendo al contempo alcune delle pagine più delicate della storia del Regno delle Due Sicilie prima e di quello d’Italia poi. Si parte, per la precisione, dal 1799, per arrivare fino al 1950. La saga dei Florio è un successo internazionale. I libri di Stefania Auci sono stati infatti tradotti in circa 27 lingue e distribuiti in 38 Paesi.

La Sicilia dinamica dei Florio

I Leoni di Sicilia racconta una terra in continuo movimento, fatta di commerci, viaggi e trasformazioni, proprio come quella della famiglia Florio. Al centro c’è un intreccio di fatti realmente accaduti che ha segnato la storia economica e culturale dell’isola, proiettandola su scenari internazionali.

Nonostante libro e serie tv siano molto diversi, c’è una città che rimane assoluta protagonista, in particolare nel primo volume – che è quello più amato da pubblico e critica – ovvero I Leoni di Sicilia. Si tratta di Palermo, con i suoi mercati, le residenze aristocratiche, i teatri e i salotti culturali. Luoghi reali che, intrecciandosi con le vicende dei Florio, restituiscono al lettore una Sicilia in continuo movimento, sospesa tra tradizione e modernità.

Questa capacità di trasformarsi senza mai perdere la propria identità è ciò che accomuna i luoghi della saga con le forme di intrattenimento di oggi, dove le esperienze locali si trasformano in fenomeni globali.

Nei luoghi della saga dei Florio

Cominciamo da via dei Materassai 53 a Palermo: è qui che la storia de I Leoni di Sicilia ha davvero inizio: è qui che i fratelli Florio aprono la loro bottega di spezie. Non c’è una targa commemorativa, ma siamo vicino alla Chiesa di San Domenico, che ospita una lapide in onore di Vincenzo Florio.

Un’altra tappa tra romanzo e realtà è il borgo dell’Arenella, con l’antica tonnara e la palazzina dei Quattro Pizzi, dimora privata dei Florio, simbolo del loro prestigio. Un tratto comune con Villa Florio, situata all’Olivuzza: un gioiellino in stile Liberty costruito per volontà di Vincenzo Florio.

C’è poi Villa Igea, situata nel lungomare di Palermo, edificata per volontà di Ignazio Florio e diventata un hotel di lusso amato da divi del calibro di Claudia Cardinale, Alain Delon, Maria Callas e molti altri.

Altre tappe da inserire in questo mini viaggio così speciale sono il Cantiere Navale di Palermo, Favignana, con la sua tonnara e Palazzo Florio, le Cantine Florio a Marsala e il monumento a Vincenzo Florio presso il Foro Umberto I a Palermo.

Questi luoghi, assoluti protagonisti nei romanzi di Stefania Auci, rappresentano un patrimonio che intreccia memoria, cultura e identità del territorio, raccontando una Sicilia capace di trasformarsi e al contempo rimanere fedele alle proprie radici.