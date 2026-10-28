Minaccia l’ex con la diffusione di foto intime per farla tornare: chiesta la condanna per un 34enne

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Avrebbe perseguitato l’ex compagna con minacce, appostamenti e pedinamenti, arrivando a prospettare la diffusione di fotografie e registrazioni audio intime pur di convincerla a riprendere la relazione. Per un 34enne di Canicattì, identificato con le iniziali C.M., il pubblico ministero Manola Cellura ha chiesto una condanna a un anno e due mesi di reclusione per stalking.

I fatti contestati risalgono al 2022, ma le condotte si sarebbero protratte nel tempo, provocando nella donna un forte stato di paura e costringendola a modificare le proprie abitudini quotidiane.

Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe minacciato in più occasioni di rendere pubbliche immagini che ritraevano la ragazza durante rapporti sessuali, qualora non avesse accettato di tornare con lui. A queste intimidazioni si sarebbero aggiunti appostamenti nei pressi del luogo di lavoro e dell’abitazione dei genitori della donna, oltre a pedinamenti lungo le strade.

La ragazza, sentendosi in una condizione di costante pericolo, avrebbe infine deciso di denunciare quanto accaduto.

Il 34enne è difeso dall’avvocato Calogero Li Calzi, mentre la donna si è costituita parte civile attraverso il legale Roberta Tuttolomondo, chiedendo il risarcimento dei danni nell’eventualità di una condanna.

La richiesta avanzata dal pubblico ministero rappresenta una tappa del procedimento: la decisione spetterà al giudice.