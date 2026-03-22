Minaccia la madre per avere soldi per la droga: arrestato 36enne a Canicattì

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Nonostante fosse già agli arresti domiciliari, avrebbe intimidito la madre arrivando a minacciarla di morte pur di ottenere denaro da spendere per l’acquisto di sostanze stupefacenti. Una situazione ormai insostenibile per la donna, che, stanca delle continue vessazioni, ha deciso di rivolgersi alla polizia.

La denuncia ha fatto scattare l’intervento degli agenti del commissariato di Canicattì, che hanno eseguito il provvedimento portando l’uomo in carcere. Per il 36enne si sono così aperte le porte della casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento.

Alla vista dei poliziotti, l’indagato avrebbe tentato anche una fuga, rivelatasi però inutile: è stato immediatamente bloccato e condotto in cella.

L’uomo non è nuovo a episodi di questo tipo ed è già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a evasione e rapina.