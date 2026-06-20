Minaccia la compagna e si scaglia contro gli agenti: arrestato un 17enne ad Agrigento

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Momenti di forte tensione nel centro storico di Agrigento, dove un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dalla polizia con le accuse di maltrattamenti in famiglia, minaccia e violenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, il giovane, di origine tunisina e residente nella città dei Templi, avrebbe avuto un acceso litigio con la compagna convivente, una ventenne agrigentina. Durante la discussione, il minorenne avrebbe impugnato un pezzo di vetro rotto, utilizzandolo per intimidire la ragazza.

Le urla e il trambusto provenienti dall’abitazione hanno attirato l’attenzione di alcuni residenti della zona, che hanno deciso di contattare il numero di emergenza per chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Giunti sul posto, gli agenti delle Volanti si sono trovati davanti a una situazione particolarmente agitata. Il diciassettenne, infatti, avrebbe reagito con aggressività nei confronti dei poliziotti, tentando di colpirli con calci e pugni durante le fasi dell’intervento.

Una volta bloccato, il giovane è stato accompagnato negli uffici di polizia per gli adempimenti previsti dalla legge. Al termine delle procedure, l’autorità giudiziaria ha disposto il trasferimento del minorenne presso l’Istituto penale per i minorenni “Malaspina” di Palermo.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio l’intera vicenda.