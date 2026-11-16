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Nuove minacce e tensione per Ismaele La Vardera. Il deputato regionale e leader di Controcorrente ha denunciato quanto accaduto domenica 15 novembre al porto di Catania, durante una manifestazione pubblica insieme ad Alessandro Onorato, leader di Progetto civico. Secondo il suo racconto, alcuni contestatori avrebbero rivolto insulti e minacce, tentando anche uno scontro fisico. Determinante è stato l’intervento della scorta e della Digos, che hanno evitato che la situazione degenerasse. Tra i contestatori La Vardera ha indicato il cantante neomelodico Alessio Ossino. L’iniziativa è stata conclusa anticipatamente. La Vardera commenta: “Se non ci fosse stata la scorta, le loro intenzioni erano chiare: arrivare allo scontro fisico. Non mi lascio intimidire. Tornerò prestissimo a Catania”.