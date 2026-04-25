“Minacce e spari”: tre arresti a Canicattì

Condividi

Visualizzazioni 194

A Canicattì sono stati arrestati dalla Polizia per tentato omicidio Matias Constantin Stoica, 19 anni, Christian Capizzi, 18 anni, e Calogero Di Vinci, 19 anni. Nella notte dello scorso 20 aprile hanno atteso che un ragazzo di 19 anni fosse alla finestra nella sua abitazione, e gli hanno sparato contro 8 colpi di pistola calibro 22. Il bersaglio ha ricevuto prima delle telefonate di minacce da uno dei tre arrestati.

Si è affacciato dalla camera da letto al primo piano, e ha visto quattro persone vestite di scuro con dei cappucci ma a viso scoperto, e ha riconosciuto tre dei quattro. Uno ha puntato una pistola e ha sparato i primo quattro proiettili che hanno colpito le mura esterne del palazzo. Il 19enne si è nascosto, poi si è affacciato dalla finestra del salotto, e sono stati sparati gli altri quattro colpi. La Polizia scientifica ha recuperato otto bossoli calibro 22 in strada.

In precedenza la vittima è stata minacciata di morte, molestata e intimidita, in diverse occasioni, anche sui social. Il 13 settembre scorso è stato ferito alle spalle con un’arma da taglio al culmine di una rissa costringendolo al ricovero in ospedale in codice rosso. E la notte tra il 18 e il 19 aprile, poche ore prima della sparatoria, ha reagito a un accerchiamento minaccioso in una discoteca, ha afferrato una bottiglia e ha colpito alla testa uno dei minaccianti di morte.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)