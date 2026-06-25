Minacce a un agente penitenziario, prosciolto 39enne di Villaseta

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Il tribunale di Messina ha disposto il non luogo a procedere nei confronti di Giuseppe Sottile, 39 anni, di Agrigento Villaseta, inquisito per avere minacciato un agente della polizia penitenziaria nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto. Il giudice Noemi Genovese ha ritenuto che l’ipotesi di reato fosse riconducibile a una semplice minaccia e non al reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato dalla Procura. In assenza di querela, quindi, il processo non avrebbe potuto svolgersi. Decisiva a tal proposito è stata la richiesta di riqualificazione del reato avanzata dal difensore di Sottile, l’avvocato Davide Casà. L’episodio risale al 2 maggio del 2024, quando Sottile avrebbe rivolto frasi minacciose ad un agente che lo sollecitava a rientrare in cella. Il pubblico ministero aveva proposto una condanna a 9 mesi di reclusione.