Minacce a pubblico ufficiale: assolto l’imprenditore di Racalmuto Calogero Romano

Condividi

Visualizzazioni 173

Al Tribunale di Agrigento il giudice Sabrina Bazzano ha assolto l’imprenditore di Racalmuto, Calogero Romano, 69 anni, imputato di avere inviato due lettere anonime contenenti minacce ad un avvocato amministratore giudiziario che nel 2018 gestiva le sue aziende poste sotto sequestro. Il pubblico ministero ha proposto la condanna a 6 mesi, ma il difensore di Romano, l’avvocato Salvatore Pennica, ha eccepito che non vi sia alcuna prova certa che a scrivere le lettere sia stato Romano. Calogero Romano attualmente è detenuto nel carcere di Asti in Piemonte dove sconta due condanne per complessivi 11 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa e bancarotta fraudolenta.