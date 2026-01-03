Milazzo, trovato un cadavere sulla spiaggia della Ngonia del Tono

Condividi

Visualizzazioni 162

Mattinata drammatica a Milazzo, dove il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto sulla spiaggia della Ngonia del Tono. A fare la scoperta è stato un passante, che ha immediatamente allertato i soccorsi.

Il cadavere, parzialmente svestito e con indosso una camicia, giaceva sull’arenile. Sul posto sono intervenuti la Capitaneria di Porto e le Forze dell’Ordine, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause del decesso e procedere all’identificazione della vittima.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un uomo di circa 40 anni.