“Migranti”: due ustionati, un disperso

Tre migranti sudanesi, due gravemente ustionati e un loro familiare, sono stati evacuati da una motovedetta della Guardia costiera dalla nave ong Solidaire, che li ha soccorsi nel canale di Sicilia. Sono stati condotti al poliambulatorio di Lampedusa. Sono partiti dalla Libia, insieme a tanti altri africani, ancora a bordo della nave diretta adesso a La Spezia, indicato come porto sicuro del ministero dell’Interno. Hanno raccontato che un altro sudanese, poco più che ventenne, è accidentalmente caduto in mare dopo circa due ore dalla partenza del gommone. E non è stato recuperato.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)