Migranti a Lampedusa, tre dispersi

A Lampedusa al mattino di oggi sono approdati 50 migranti soccorsi nel Canale di Sicilia. Durante la traversata altri tre si sono gettati in mare e sono dispersi. Si tratta di due originari della Guinea e un minore del Camerun. I migranti giunti a Lampedusa, originari di Congo, Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea e Senegal, hanno raccontato che la loro barca ha scorto a distanza un’altra barca, forse un peschereccio, e l’ha seguita nella speranza che si accorgesse di loro. Poi si è esaurito il carburante. E i tre si sono tuffati in acqua per avvicinarsi alla barca seguita ed essere soccorsi. Sono partiti dalla Tunisia, pagando 400 euro ciascuno. Una bambina è stato trasferita nel Poliambulatorio perché disidratata. La Guardia di Finanza ha soccorso altri 17 tunisini.