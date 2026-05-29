Michelino Sodano, il competente di tutto, tuttologo e il silenzio selettivo: quando la stampa libera dà fastidio

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Gentili lettori,

esiste un modo elegante di confrontarsi con la stampa: rispondere, replicare, chiarire, persino contestare. E poi esiste il metodo Michelino Sodano: ignorare chi non si allinea.

Da settimane assistiamo ad un atteggiamento che definire discriminatorio nei confronti di Sicilia24h.it non appare affatto eccessivo. I comunicati del candidato sindaco arrivano puntualmente a tutte le redazioni, tranne che alla nostra. Una dimenticanza? Una coincidenza? Difficile crederlo.

Forse Sodano non perdona a Sicilia24h.it di avere raccontato, negli anni, ciò che altri hanno preferito tacere. Forse non gradisce che qualcuno abbia ricordato il suo passato politico senza inginocchiarsi davanti alla solita retorica del “grande uomo delle istituzioni”. O forse dà fastidio chi ha avuto il coraggio di sottolineare le sue assenze, il suo scarso peso sulle vicende cruciali della città, il vuoto lasciato dietro incarichi importanti e altisonanti.

Noi non abbiamo mai fatto propaganda. Abbiamo fatto giornalismo. E il giornalismo, quando è libero, disturba sempre qualcuno.

Oggi siamo costretti perfino a recuperare notizie e comunicati da altre testate per informare i nostri lettori sulle polemiche che lo riguardano, compresa la vicenda dell’insulto rivolto – secondo quanto riportato – a Giuseppe Di Rosa. Perché direttamente da Sodano non arriva nulla. Nessuna nota, nessuna replica, nessun comunicato versoi nostri indirizzi.

Un comportamento che la dice lunga sul concetto di confronto democratico che evidentemente alberga in certa politica: parlare soltanto con chi applaude, ignorare chi pone domande.

Ma Sicilia24h.it non arretra. Non abbiamo bisogno della benevolenza dei candidati per raccontare la realtà. Continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto: informare senza chiedere permesso a nessuno.

E se qualcuno pensa di punire una redazione con il silenzio, sappia una cosa molto semplice: il silenzio non intimorisce chi ha sempre scritto a testa alta.

A voi il contributo…