Michele Sodano è il nuovo sindaco della città

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Michele Sodano è stato ufficialmente proclamato nuovo sindaco di Agrigento. La cerimonia si è svolta questa mattina nei locali dell’ex Consorzio Agrario, dove l’Ufficio centrale elettorale ha certificato il risultato delle ultime amministrative, sancendo l’inizio del nuovo mandato.

Uno dei momenti più significativi della mattinata è stato il passaggio della fascia tricolore tra il sindaco uscente Franco Miccichè e il neo primo cittadino. Un gesto simbolico accompagnato dalle parole di Miccichè, che ha espresso fiducia nel futuro dell’amministrazione comunale, sottolineando di lasciare il Comune in una situazione positiva.

Dopo la proclamazione, Sodano si è diretto verso Palazzo dei Giganti per l’insediamento ufficiale e l’avvio della nuova fase amministrativa.

Nel suo primo intervento da sindaco, Sodano ha evidenziato la volontà di garantire continuità ai progetti già avviati, evitando che le iniziative in corso possano andare disperse. Il nuovo primo cittadino ha ribadito la necessità di affrontare con determinazione le principali criticità della città, a partire dalla gestione dell’acqua, indicata come una delle emergenze storiche del territorio.

Tra gli obiettivi annunciati figurano anche il rilancio dello sviluppo urbano, l’attrazione di investimenti, il potenziamento dei servizi e la valorizzazione delle risorse che rendono Agrigento un territorio ricco di potenzialità. Sodano ha inoltre ringraziato sostenitori, volontari e cittadini che hanno contribuito al successo elettorale, definendo la vittoria come il risultato di un impegno collettivo e non personale.

«Agrigento ha tutte le carte in regola per crescere e valorizzare le proprie eccellenze», ha affermato il sindaco, lanciando un appello alla partecipazione attiva della comunità nella cura e nella tutela del territorio.

Parole di stima e incoraggiamento sono arrivate anche da Franco Miccichè, che ha ricordato la complessità della macchina amministrativa e la necessità di programmare gli interventi con una visione di lungo periodo. L’ex sindaco ha evidenziato la disponibilità di importanti risorse economiche già stanziate per opere e progetti destinati alla città, augurando buon lavoro al suo successore.

Con la proclamazione di oggi si apre ufficialmente una nuova stagione politica per Agrigento, chiamata nei prossimi anni ad affrontare sfide cruciali per il proprio sviluppo e la qualità della vita dei cittadini.