Michele Sodano: «Controlli sull’immobile del Vicesindaco e revoca della delega alla Polizia Municipale»

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«Alla luce dei recenti fatti che stanno interessando la cronaca locale, ritengo doveroso precisare che l’Amministrazione ha già avviato i necessari controlli in merito alla presunta attività edilizia recentemente realizzata sull’immobile di cui il Vicesindaco è comproprietario.

Nell’ambito delle iniziative adottate, è stata revocata al Vicesindaco la delega alla Polizia Municipale, una decisione della cui opportunità lo stesso ha condiviso la necessità. La delega è stata quindi assegnata all’assessore, dott. Dario Cipolla, in attesa dei successivi sviluppi della vicenda.

Linearità, trasparenza e rigore continueranno a guidare l’azione dell’Amministrazione, senza fraintendimenti né sotterfugi, nel pieno rispetto dei ruoli istituzionali e con la fermezza che ogni situazione richiede».