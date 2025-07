Miccichè su concerto di Muti: “Polemiche? Non ci riguardano. Il concerto di Muti un evento internazionale che fa bene ad Agrigento”

Condividi

Miccichè premette che si tratta di uno degli eventi di maggior rilievo dell’anno di Agrigento Capitale italiana della Cultura, e aggiunge: “E’ un’iniziativa che testimonia ancora una volta che il patrimonio storico, culturale, artistico e paesaggistico di Agrigento è una cornice unica e straordinaria per eventi di valore internazionale come il concerto del Maestro Muti.

Dalla Valle dei Templi emergerà un connubio intenso tra note classiche e storia millenaria, affascinando e attraendo milioni di persone. Ecco perchè un evento del genere è un’occasione preziosa da non sciupare, e sarà da volano per rilanciare in ambito internazionale Agrigento, troppo spesso dileggiata in modo sterile e pretestuoso proprio in un anno cruciale per il suo futuro.

Auspico pertanto che, al netto delle polemiche, tutto ciò sia compreso, sostenuto e non osteggiato con pregiudizi o fini politici. Se vince Agrigento vince la Sicilia.”