Mezzo chilo di hashish a Villaseta: due condanne

Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, a conclusione del giudizio abbreviato, ha inflitto 1 anno e 4 mesi di reclusione ciascuno a Nicolò Licata, 23 anni, e a Giorgio Orsolino, 34 anni, entrambi difesi dall’avvocato Salvatore Cusumano. Nel novembre del 2022 i Carabinieri rinvennero e sequestrarono in un casolare a Villaseta mezzo chilo di hashish diviso in cinque panetti da 100 grammi ciascuno. Il casolare è stato ritenuto funzionale all’attività di spaccio di Licata e Orsolino.