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Il sole lascia spazio a una nuova perturbazione sulla Sicilia. Attese precipitazioni, venti sostenuti e mari mossi, mentre nel fine settimana le temperature scenderanno fino a 14-15 gradi nell’Agrigentino.

Dopo qualche giornata di sole e temperature ancora miti, sulla Sicilia torna il maltempo. Una nuova perturbazione raggiungerà l’Isola tra mercoledì e giovedì, portando nuvole, piogge sparse e venti sostenuti. Un cambiamento che interesserà anche la provincia di Agrigento.

Martedì sarà ancora una giornata gradevole, con cielo prevalentemente sereno e temperature massime intorno ai 18 gradi. Da mercoledì, invece, le condizioni meteorologiche inizieranno a peggiorare: aumenteranno le nubi e, soprattutto nelle ore serali, non si escludono deboli precipitazioni. A rendere più instabile la situazione contribuiranno i venti da sud-sudest, con mare mosso lungo le coste.

Giovedì sarà caratterizzato da cieli nuvolosi e possibili piogge nelle prime ore della giornata, seguite da qualche schiarita. Venerdì il tempo resterà variabile, ma con una maggiore probabilità di condizioni asciutte.

La vera novità arriverà nel fine settimana: il tempo dovrebbe progressivamente stabilizzarsi, ma le temperature subiranno una sensibile diminuzione. Le massime nell’Agrigentino potrebbero fermarsi tra i 14 e i 15 gradi.